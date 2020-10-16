В Госдуме предложили приостановить дипломатические отношения с Нидерландами

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Предложение последовало после вызова российского посла в МИД Нидерландов

Депутат Госдумы Алексей Журавлёв ("Родина") предложил приостановить дипломатические отношения с Нидерландами из-за их позиции по MH17.

"В связи с оголтелой антироссийской позицией Нидерландов в рамках этого псевдорасследования России следовало бы вообще приостановить дипломатические отношения с королевством и отозвать оттуда нашего посла", — отметил он в Facebook, комментируя новость о том, что посла России Александра Шульгина вызвали в МИД Нидерландов из-за отказа России от участия в трехсторонних консультациях по крушению малайзийского Boeing МН17 в Донбассе в 2014 году.

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Напомним, накануне Россия вышла из консультационной группы по катастрофе MH17. МИД страны назвал предвзятыми и политизированными расследования катастрофы, которые проводят Нидерланды и Совместная следственная группа.

В Нидерландах сразу же отреагировали на выход России из консультационной группы по катастрофе MH17. Тогда министр иностранных дел страны выразил сожаление из-за решения российской власти, а сегодня стало известно, что российского посла вызывают в МИД Нидерландов для пояснений.