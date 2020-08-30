live
Новости » Мир Читати новину українською

В Госдепе прокомментировали заявление Путина о "спецоперации Украины и США" с членами ЧВК "Вагнер"

В США убеждены, что РФ использует "марионеточных силы", чтобы иметь возможность влиять на события глобально

Пресс-секретарь Государственного департамента США Морган Ортагус прокомментировала заявление президента России Владимира Путина о том, что задержание членов ЧВК "Вагнер" в Беларуси было совместной операцией украинских и американских спецслужб. Об этом сообщает Голос Америки

В частности, спикер отметила, что Россия использует "марионеточных силы" для сокрытия своих попыток поставить правительства других стран в неловкое положение и усилить раскол внутри других стран. По словам Ортагус, таким образом РФ хочет посеять хаос, чтобы иметь возможность влиять на события глобально.

Кроме этого, пресс-секретарь Госдепа США отметила, что Америка поддерживает право белорусов избирать собственных лидеров "через действительно свободные и честные выборы с независимым наблюдателями, и за пределами влияния российских спецслужб".

Новости по теме: "Фанстастический сценарий": СБУ прокомментировала информацию об участии в "вагнеровской операции"

"Наглое использование Москвой наемников ЧВК "Вагнера" в целом мире обогащает российскую элиту, нанося ущерб странам в которых она работает. Использование Россией кампаний влияния для ослабления противников и приглушения голоса народа неприемлемо", - добавила Ортагус.

Напомним, ранее Путин в интрвью одному из российских телеканалов заявил, что появление членов ЧВК "Вагнер" в Минске является акцией спецслужб Украины и США. А самих боевиков затащили в Беларусь обманным путем. 

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram


читайте также

Умер один из авторов Скуби-Ду Джо Руби Умер первый мэр Львова времен независимости Василий Шпицер В США умер один из изобретателей компьютерной мыши Уильям Инглиш Скончался лауреат Нобелевской премии мира Джон Хьюм
Loading...

программы канала ZIK

Мирный процесс на Донбассе. Прорыв или напрасные надежды? |
Анатолий Шарий | Ток-шоу
Елена Бондаренко | Ток-шоу
Елена Лукаш | Ток-шоу
На трассе Киев-Харьков расстреляли автобус с активистами | Ток-шоу
Нападение на автобус под Харьковом. Заявления Саакашвили | Геннадий Москаль | Ток-шоу