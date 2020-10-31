В городах Словакии образовались длинные очереди из-за общенационального тестирования на COVID-19

Всех граждан, которые откажутся сдавать тест, отправят на самоизоляцию

В Словакии началось общенациональное тестирование населения на наличие коронавируса, в результате чего на улицах образовались длинные очереди из людей. Об этом сообщает Aktuality.

Отмечается, что лаборатории, где можно сдать тест, начали работать в 7 утра и закроются в 22 часа. Однако с самого утра в Словакии начали образовываться пробки и очереди из желающих сдать тест. Как сообщают журналисты, в некоторых местах, в частности в Братиславе, в очереди пришлось стоять часами.

К проведению тестирования на подмогу медикам привлечена армия. Жители Словакии проходят быстрое тестирование на антиген, результаты которого им выдают в запечатанном конверте в течение 15-30 минут. Тем не менее, эти тесты не так надежны, как ПЦР-тест.

Если человек получит положительный результат теста на антиген, он должен будет пойти на самоизоляцию, которая продлится 10 дней. В то же время всех, кто отказывается сдать тест, также обязали самоизолироваться, а за нарушение карантина таким гражданам могут выписать штраф.

При этом, все, кто получит отрицательный результат теста, будут освобождены от соблюдения комендантского часа, который в Словакии планируют ввести с понедельника, 2 ноября.

Напомним, недавно премьер-министр Словакии Игорь Матович заявил, что в стране состоится масштабное бесплатное тестирование граждан на COVID-19. Тогда он добавил, что тестирование будут проводить в 2 этапа при поддержке военнослужащих.

Позже стало известно, что правительство Словакии продлило действие ограничений на свободное передвижение до 8 ноября, но граждане с отрицательным ПЦР-тестом будут иметь относительную свободу передвижения. Тем не менее, даже для людей без теста будут исключения.