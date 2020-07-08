В горах Австрии камнепад убил двух человек, еще семеро ранены

Камнепад в горах Австрии Фото из открытых источников

На месте происшествия начали крупномасштабную спасательную операцию

На юго-востоке Австрии в горном ущелье Береншютцклямм произошел камнепад, который вызвал гибель как минимум двух человек, еще семеро получили ранения. Об этом сообщает ORF.

Как известно, горная расщелина Береншютцклямм находится на территории австрийской федеральной земли Штирии. Отмечается, что это одно из самых длинных ущелий в стране, по которому можно путешествовать по деревянной лестнице.

По данным издания, несколько обломков породы вырвались из крутых скал и упали на людей. В результате семь человек травмированы, двое погибли. Сейчас на месте проводится крупномасштабная операция полиции, горноспасательной службы, Красного Креста и пожарной бригады. Используются три вертолета.

Осложняет ситуацию то, что камнепад произошел в труднодоступной зоне. В связи с этим спасателям приходится спускаться на веревках или подниматься из близлежащего населенного пункта не меньше часа, чтобы добраться до места происшествия. Кроме этого, обыскали чрезвычайно холодный поток Микснитц, поскольку в нем могли быть жертвы.

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К слову, похожие случаи в этих краях случались раньше, однако впервые камнепад закончился так трагически.

Напомним, недавно в Мьянме, на юго-востоке Азии, в результате оползня погибли по меньшей мере 162 человека. По предварительной информации, они работали в шахте по добыче нефрита.