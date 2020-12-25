В Гонконге резко увеличили период самоизоляции из-за новой COVID-волны

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Все жители Гонконга, возвращающиеся из-за рубежа, должны будут самоизолироваться на 21 день в назначенном отеле

Власти Гонконга решили увеличить период самоизоляции с 14 до 21 дней на фоне увеличения количества случаев коронавирус в регионе. Об этом сообщает dpa.

Таким образом с сегодняшнего дня все жители Гонконга, возвращающиеся из-за рубежа, должны будут самоизолироваться на 21 день в назначенном отеле.

При этом решение, которое было принято накануне ночью, не касается, жителей, возвращающихся с материковой части Китая, Макао и Тайваня.

Ранее в регионе действовал двухнедельный период самоизоляции.

Отмечается, что за минувшие сутки в Гонконге обнаружили 57 новых случаев заболевания коронавирус, из которых 25 имеют неизвестное происхождение.

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Напомним, ранее во Всемирной организации здравоохранения заявляли, что миру еще далеко до завершения пандемии коронавирус. ВОЗ старается быть осторожной в прогнозах по развитию ситуации с COVID-19.