В Гонконге резко увеличили период самоизоляции из-за новой COVID-волны
Все жители Гонконга, возвращающиеся из-за рубежа, должны будут самоизолироваться на 21 день в назначенном отеле
Власти Гонконга решили увеличить период самоизоляции с 14 до 21 дней на фоне увеличения количества случаев коронавирус в регионе. Об этом сообщает dpa.
Таким образом с сегодняшнего дня все жители Гонконга, возвращающиеся из-за рубежа, должны будут самоизолироваться на 21 день в назначенном отеле.
При этом решение, которое было принято накануне ночью, не касается, жителей, возвращающихся с материковой части Китая, Макао и Тайваня.
Ранее в регионе действовал двухнедельный период самоизоляции.
Отмечается, что за минувшие сутки в Гонконге обнаружили 57 новых случаев заболевания коронавирус, из которых 25 имеют неизвестное происхождение.
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Напомним, ранее во Всемирной организации здравоохранения заявляли, что миру еще далеко до завершения пандемии коронавирус. ВОЗ старается быть осторожной в прогнозах по развитию ситуации с COVID-19.