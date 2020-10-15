В Гонконге разработали спрей для носа с вакциной от COVID-19 и гриппа

В Украине за сутки обнаружили 4768 больных коронавирусом Фото из открытых источников

Иммунизация от гриппа с помощью назальных спреев уже известна

Ученые из Гонконгского университета завершили работу над специальным носовым спреем, содержащим вакцину одновременно от обычного гриппа и COVID-19: в следующем месяце начнутся его испытания на людях. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в научном издании Nature microbiology.

Как отмечается, суть этого проекта заключается в том, чтобы уничтожать вирусы, в частности COVID-19, сразу в носу – откуда они, как правило, и попадают в человеческий организм.

Если иммунизация от гриппа с помощью назальных спреев уже известна, то новый препарат, по мнению ученых, должен также обеспечить защиту от коронавируса.

Благодаря испытаниям на сирийских хомяках китайские ученые из Гонконга выяснили, что определенные препараты, которые используют для лечения инфекционных заболеваний, эффективны для подавления симптомов коронавируса.

Сначала для клинических испытаний вакцины-спрея планируют привлечь примерно 100 человек. В ходе тестирования китайские ученые будут исследовать, в частности, безопасность вакцины, а также оптимальную дозу для каждого человека. Ученые уже подали в США патент на изготовление такой вакцины.

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Напомним, за последние сутки в Украине зафиксировано 5062 случая заражения коронавирусом, 951 пациент выздоровел, а 71 человек умер.