В глобальном потеплении виноваты богачи, - исследование

из открытых источников

Если страны кардинально не изменят политику до 2050-го года, потребление энергии вырастет в 2 раза в сравнении с 2011-м, что приведет к новым изменениям климата

Существенную долю влияния на изменение климата в мире наносят состоятельные люди. Об этом свидетельствуют данные исследования британского Университета Лидса, пишет BBC.

Согласно данным исследования, которое охватило 86 стран, десятая часть населения с самыми высокими доходами потребляет примерно в 20 раз больше энергии, чем десятая часть с самыми низкими доходами.

Ученые утверждают, что это в основном потому, что бедные люди меньше пользуются транспортом и не могут себе позволить собственные авто.

Выводом было то, что чем богаче человек, тем больше энергии он потребляет, и эта зависимость существует во всех рассмотренных странах.

По прогнозам ученых, если страны кардинально не изменят политику до 2050-го года, потребление энергии вырастет в 2 раза в сравнении с 2011-м, что приведет к новым изменениям климата.

В частности для решения этой проблемы исследователи предлагают две вещи:

Правительства стран могут снизить спрос на частные авто путем улучшения работы общественного транспорта, повышения налогов на большие автомобили и увеличения тарифов для пассажиров, которые летают чаще других;

Ускорить переход на электромобили, хотя предыдущие исследования выявили, что спрос на них все равно необходимо снизить, иначе понадобится слишком много ресурсов для производства и распределения электричества.

Напомним, ранее Международная группа ученых заявила о новой угрозе, которая ведет к климатической катастрофе.