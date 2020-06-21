В Германии жильцы дома со вспышкой коронавируса атаковали полицию

В Германии жильцы дома с коронавирусом напали на полицию Фото из открытых источников

Жители бросали из окон камни в полицию

В немецком Геттингене жители многоэтажки на "коронавирусном" карантине атаковали полицию. Об этом сообщает Deutsche Welle.

В Геттингене жители многоэтажки, закрытой на карантин вследствие локального вспышки коронавирус, атаковали полицию, требуя выпустить их.

Столкновения произошли днем в субботу, 20 июня. Люди из окон своих квартир бросали в полицейских камни, шины и даже один комп’компьютер, также подожгли некоторые предметы.

По ориентировочным оценкам, среди около 700 жителей жилого комплекса может быть около 120 инфицированных. Всех жителей закрыли на карантин до 25 июня, чтобы предотвратить дальнейшее распространение вируса. Это решение критиковали некоторые политики и сами жители через плохие условия проживания в комплексе.

Напомним, власти Германии считают, что пандемия коронавирус будет продолжаться до конца текущего года. Об этом заявил глава канцелярии Ангелы Меркель Хельге Браун