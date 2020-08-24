В Германии заявили о вероятности отравления российского оппозиционера Навального

Алексей Навальный. Фото EPA-EFE

Также немецкая сторона говорит о необходимости личной защиты политика

В правительстве Германии считают вероятным то, что российский оппозиционный политик Алексей Навальный стал жертвой отравления. Об этом заявил представитель правительства Стеффен Зайберт, сообщает Reuters.

Как отмечается, в немецком правительстве считают нужным, чтобы Навальный имел личную защиту, ведь он, возможно, был целью отравления.

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"Поскольку существует определенная вероятность отравления, необходима защита", - сказал Зайберт на пресс-конференции в понедельник.

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Напомним, на прошлой неделе российского оппозиционера Алексея Навального срочно госпитализировали с признаками отравления. Политику стало плохо на борту самолета, который экстренно приземлился в городе Омск.

По словам пресс-секретаря Навального Киры Ярмыш, политик успел утром выпить только черный чай и уже через несколько часов начал чувствовать себя плохо.

Позже врачи заявили, что основным рабочим диагнозом российского оппозиционера Алексея Навального есть нарушения обмена веществ. Именно оно привело к резкому ухудшению состояния его здоровья.

Впоследствии стало известно, что российского оппозиционера Алексея Навального отправили на лечение в Германию, а его самолет приземлился в Берлине.

Также в Берлине правоохранители взяли под круглосуточную охрану больницу Charite, куда доставили российского оппозиционера Алексея Навального.