В Германии заявили о вероятности отравления российского оппозиционера Навального
Также немецкая сторона говорит о необходимости личной защиты политика
В правительстве Германии считают вероятным то, что российский оппозиционный политик Алексей Навальный стал жертвой отравления. Об этом заявил представитель правительства Стеффен Зайберт, сообщает Reuters.
Как отмечается, в немецком правительстве считают нужным, чтобы Навальный имел личную защиту, ведь он, возможно, был целью отравления.
"Поскольку существует определенная вероятность отравления, необходима защита", - сказал Зайберт на пресс-конференции в понедельник.
Напомним, на прошлой неделе российского оппозиционера Алексея Навального срочно госпитализировали с признаками отравления. Политику стало плохо на борту самолета, который экстренно приземлился в городе Омск.
По словам пресс-секретаря Навального Киры Ярмыш, политик успел утром выпить только черный чай и уже через несколько часов начал чувствовать себя плохо.
Позже врачи заявили, что основным рабочим диагнозом российского оппозиционера Алексея Навального есть нарушения обмена веществ. Именно оно привело к резкому ухудшению состояния его здоровья.
Впоследствии стало известно, что российского оппозиционера Алексея Навального отправили на лечение в Германию, а его самолет приземлился в Берлине.
Также в Берлине правоохранители взяли под круглосуточную охрану больницу Charite, куда доставили российского оппозиционера Алексея Навального.