В Германии заявили о готовности ввести санкции против России из-за Навального

Алексей Навальный Фото из открытых источников

Санкции будут введены, если причастность российских властей к инциденту подтвердят

Правительство Германии заявило о готовности ввести дипломатические санкции против РФ из-за отравления российского оппозиционера Алексея Навального. Об этом заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас, сообщает Reuters.

Отмечается, что санкции могут быть введены при условии, что причастность российских властей к отравлению будет официально подтверждена.

В то же время министр иностранных дел Германии подчеркнул, что правительство страны "будет действовать так же, как и в случае с убийством в Тиргартене". Заметим, тогда Германия выслала из страны сотрудников российского посольства после того, как Москва отказалась сотрудничать в расследовании убийства гражданина Грузии в Берлине.

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Напомним, на прошлой неделе оппозиционного российского политика Алексея Навального госпитализировали с признаками отравления и сразу отправили под аппарат ИВЛ. В связи с плохим самочувствием Навального его самолет совершил экстренную посадку в Омске.

Позже из Германии в Омск отправился другой самолет, который доставил политика на лечение в клинику Charite в Берлине. По состоянию на 28 августа мужчина находится в тяжелом состоянии и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

Впоследствии в Германии заявили о преднамеренном отравлении Навального. Однако, в Кремле заверили, что оснований для уголовного расследования инцидента с оппозиционером они не видят.