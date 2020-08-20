В Германии заявили, что Лукашенко потерял легитимность и должен уйти

Александр Лукашенко Фото из открытых источников

Вице-канцлер Германии Олаф Шольц считает, что тесные отношения с Беларусью возможны лишь после справедливых выборов

Вице-канцлер Германии Олаф Шольц считает, что президент Беларуси Александр Лукашенко утратил легитимность, и призвал Европейский Союз активнее поддерживать процесс "самоосвобождения" в Беларуси. Об этом он заявил в интервью Funke Mediengruppe.

"Более тесные отношения с Беларусью возможны лишь после того, как там пройдут свободные и справедливые новые выборы. Нынешний правитель Лукашенко потерял всякую легитимность и должен уйти в отставку", - подчеркнул Шольц.

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Напомним, в Беларуси уже 11 дней протестуют против действующей власти, после проведения президентских выборов 9 августа. В тот же вечер экзитпол обнародовал предварительные результаты голосования, согласно которым победу одержал Александр Лукашенко. Позже его победу подтвердил ЦИК.

В связи с этим возмущенные белорусы вышли на улицы. В понедельник вечером, 10 августа, в центре Минска прекратили работу нескольких станций метро, стянули спецтехнику, а силовики начали стрелять по митингующим. В результате задержали тысячи человек, еще десятки активистов пострадали.

13 августа в Беларуси начались забастовки на предприятиях на фоне протестов в стране после победы на выборах Александра Лукашенко. Сам президент Беларуси заявил, что забастовки могут негативно сказаться на работе учреждений, поскольку этим могут воспользоваться конкуренты.

К слову, во время одного из митингов Александр Лукашенко, заявил, что у случае повторных выборов Беларусь погибнет "как государство, как народ, как нация". Также он пожаловался на Украину, которая вместе с Польшей, Литвой, Латвией и рядом других стран требует провести повторные выборы.

Кроме того, 16 августа в столице Беларуси на митинге, который стал крупнейшим в истории независимой страны, собрались около 100-200 тыс. людей.