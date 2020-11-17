В Германии задержали подозреваемых в краже драгоценностей на 500 тыс. евро из сокровищницы "Зеленый свод"

Музей "Зеленые своды" в Дрездене EPA-EFE

Несмотря на задержание, полиция не обнаружила ничего из украденного

В Берлине задержали трех подозреваемых по делу о краже в ноябре 2019 года экспонатов сокровищницы "Зеленый свод" в Дрездене. Об этом сообщает пресс-служба полиции федеральной земли Саксония.

Согласно сообщению, в спецоперации, которую начали сегодня утром, 17 ноября, задействовали 1638 сотрудников полиции Берлина, Бранденбурга, Тюрингии и федеральной полиции. Силовики проводили обыски на 18 объектах, в том числе в десяти квартирах.

Центром операции полиция назвала берлинский район Нойкёльн, где живут мигранты из арабских стран.

О задержанных сообщается только то, что они граждане Германии.

По данным портала bz.de, двое подозреваемых — члены "преступного клана Реммо" - Виссам Реммо, которому 23 года, и его 21-летний брат Ахмад Реммо.

Третий задержанный — охранник музея, которому 21 год. Однако не сообщается, работал он в дрезденском или каком-то другом музее.

Прокуратура Дрездена в первой половине дня сообщала, что полицейские не обнаружили ничего из украденного.

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Напомним, 25 ноября 2019 года в немецком городе Дрезден группа злоумышленников пробралась в известный музей "Зеленые своды", откуда они похитили три комплекта украшений - бриллиантовые и алмазные. Правоохранители выяснили, что злоумышленники попали в музей через маленькое окно.

Позже следователи и прокуроры Дрездена заявили о намерениях заплатить 500 тыс. евро людям, которые могут предоставить информацию относительно кражи комплектов украшений из известного музея "Зеленые своды".