В Германии за сутки обнаружили рекордные 20 тысяч случаев COVID-19

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Сейчас в стране зарегистрировано более 597 тысяч больных

За минувшие сутки в Германии подтвердили 19 990 случаев заражения коронавирусом COVID-19, такое количество стало рекордным показателем для страны. Об этом сообщает DW.

Согласно сообщению, также в Германии за сутки зафиксированы 118 летальных случаев в результате осложнений, вызванных COVID-19.

Как отмечается, предыдущий антирекорд в стране зарегистрировали 31 октября, тогда заболели 19 059 человек. Всего с начала пандемии в Германии количество случаев заражения возросло до 597 600, а количество летальных исходов - до 10 930.

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Следует заметить, что в конце сентября канцлер ФРГ Ангела Меркель предупреждала, что к Рождеству количество выявленных за сутки новых случаев инфицирования может вырасти до 19 200, однако тогда многие отнеслись скептически к такому прогнозу.

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Напомним, недавно правительство Германии ввело ряд суровых мер по борьбе с коронавирусом, чтобы остановить стремительный рост случаев инфицирования.