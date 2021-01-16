В Германии выбрали преемника Меркель

Армин Лашет и Ангела Меркель Фото из открытых источников

59-летний Армин Лашет был избран в результате онлайн-опроса делегатов ХДС

В Германии главу правительства земли Северный Рейн-Вестфалия Армина Лашета избрали главой правящей партии Христианско-демократический союз (ХДС). Об этом сообщает DW.

По предварительным данным, 59-летний Армин Лашет получил 521 голосов, что на 55 больше, чем у его соперника — 65-летнего Фридриха Мерца.

"Союзник Меркель и премьер-министр Северного Рейна-Вестфалии был избран в результате онлайн-опроса делегатов ХДС в субботу. Теперь голосование должно быть юридически подтверждено путем голосования по почте", — говорится в сообщении.

В итоге Лашет поведет блок ХДС/ХСС на выборы, которые должны состояться 26 сентября 2021 года. Отмечается, что по итогам выборов политик может занять пост канцлера Германии.

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Напомним, в конце октября 2018 года действующий немецкий канцлер Ангела Меркель объявила о том, что больше не будет выдвигать свою кандидатуру на высший партийный пост.

Также политик сообщила, что уйдет с поста главы правительства после выборов осенью 2021 года.

А в декабре 2018 года делегаты съезда Христианско-демократического союза (ХДС) во втором туре избрали новым лидером генерального секретаря партии Аннегрет Крамп-Карренбауэр.