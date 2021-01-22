В Германии впервые обнаружили новую мутацию коронавируса из Бразилии

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Мутация из Бразилии похожа на мутацию, обнаруженную в Южной Африке.

В немецкой федеральной земле Гессен обнаружили первый завозной случай мутировавшего коронавируса из Бразилии. Об этом сообщает DW.

Согласно сообщению, новый вариант COVID-19 подтвердили у путешественника, вернувшегося из Бразилии.

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Известно, что инфицированный человек прибыл 21 января во Франкфуртский аэропорт. Новую мутацию подтвердили во время ПЦР-теста в лаборатории. Больше информации не было предоставлено.

По данным Института Роберта Коха (RKI), обнаруженный в Бразилии новый вариант коронавируса похож своими изменениями на мутацию, что обнаружили в Южной Африке.

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Напомним, ранее стало известно, что Европейский Союз рассматривает возможность повторного закрытия внутренних границ между странами из-за нового штамма коронавируса, который появился в конце прошлого года в Великобритании.