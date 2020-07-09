В Германии во время ремонта церкви нашли ранньоготическое изображение Иисуса Христа

Эти фотографии сделаны в восточногерманском городе Цайці

Раннеготические фрески Фото из открытых источников

В ходе ремонта местной церкви Святого Михаила в городе Цайц в Германии было найдено раннеготические изображения Иисуса Христа. Об этом сообщает DW.

Отмечается, что фреска находится в нише на западном фасаде церкви Святого Михаила (Kirche St Michael). Ранее здесь располагалась небольшая часовня, примыкавшая к зданию. После того, как часовню снесли, ниша оказалась снаружи и была заложена.

По мнению экспертов, ранее это углубление в стене использовалось для хранения реликвий. Как отмечается, на раннеготической фреске, созданной до 1500 года, председатель Иисуса Христа окружена нимбом. После реставрации нишу закроют прозрачным стеклом, чтобы фреску можно было увидеть.

Еще несколько древних фресок находятся в этом храме, а точнее - в другой часовне, которая сохранилась. Долгое время ее использовали для размещения меха, для нагнетания воздуха в церковный орган. Фрески были созданы в первой половине XVI века.

Раннеготические фрески Фото из открытых источников

На одной из фресок изображена Пьета - сцена оплакивания Христа Девой Марией в окружении епископов или святых. На другой - Иисус Христос на кресте. Эти фрески-прежнему находились под слоем побелки, снятие которой проводилось с помощью скальпелей под лупами и требовало особой осторожность, а поэтому заняло много времени.

Раннеготические фрески Фото из открытых источников

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