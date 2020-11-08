В Германии во время протеста против карантина произошли столкновения митингующих с полицией

Участники акции заявляли, что ограничения из-за коронавируса посягают на права граждан

В немецком Лейпциге во время протеста против карантинных ограничений произошла стычка между местной полицией и демонстрантами. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Отмечается, что митинг состоялся вечером субботы, 7 ноября. В протестах участвовали около 20 тыс. человек, что значительно превысило ожидания властей. Демонстранты прошли маршем по одной из главных улиц Лейпцига с криками "Меркель должна уйти" и "Мир, свобода, никакой диктатуры". В целом митингующие утверждали, что ограничения со стороны правительства посягают на права граждан.

Lautsprecherwagen fordern derweil weiter die ehemaligen Versammlungsteilnehmenden auf, den Bereich um den Augustusplatz in #Leipzig zu verlassen. Dies ist über die Brandenburger Straße möglich. #le0711 pic.twitter.com/ADQL2cYqn8 — Polizei Sachsen (@PolizeiSachsen) November 7, 2020

Как сообщают журналисты, столкновения произошли после попытки правоохранителей отодвинуть протестующих от центральной части города. После этого полиция заявила о нарушении условий сбора со стороны протестующих, добавив, что часть митингующих их атаковала. Кроме того, известно о по меньшей мере 32 нападениях на репортеров со стороны протестующих.

По информации The Local, протестующие применяли фейерверки против полиции, которая поставила кордон у главного железнодорожного вокзала города. При этом правоохранителям удалось оттеснить и разорвать демонстрацию, а также продолжить сопровождение митингующих, часть которых осталась на улице до ночи.

Известно, что в субботу Германия зафиксировала рекордные 23 тыс. новых случаев COVID-19, а с начала пандемии в стране зарегистрировали 668 тыс. больных. В результате осложнений от коронавируса в Германии уже умерли более 11 тыс. граждан.

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Напомним, недавно в Киеве под Верховной Радой владельцы автомобилей с еврономерами перекрыли движение на улице Грушевского, в результате чего произошли столкновения демонстрантов с правоохранителями. Тогда конфликт произошел после появления автомобильных шин на дороге.