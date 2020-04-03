В Германии тысячи секс-работников остались на улице из-за коронавируса

Больше всего проблема коснулась иностранных работников

Комната в одном из борделей Франкфурта REUTERS

Из-за резкого распространения коронавирусной болезни COVID-19 тысячи иностранных проституток, работающих в Германии, остались без крыши над головой после закрытия борделей, а закрытие границ затрудняет их возвращение домой. Об этом сообщает Reuters.

Согласно сообщению, Германия, где проституция легализована уже почти два десятилетия, закрыла бордели в прошлом месяце вместе с другими учреждениями, такими как рестораны и ночные клубы, чтобы замедлить распространение вируса.

Следует заметить, что секс-работники в Германии классифицируются как работающие сами на себя, они платят налог и теоретически имеют право на финансовую помощь из фонда, созданного правительством для помощи фрилансерам из-за пандемии. Однако некоторые проститутки работают нелегально, и даже те работницы, которые платят налог, не всегда знают свои права.

В Ассоциации поставщиков эротических и сексуальных услуг в Берлине отмечают, что из общего количества секс-работниц в Германии (ориентировочно от 100 тыс. до 200 тыс.) около 80% являются иностранцами, преимущественно из Болгарии, Румынии, Польши и Украины.

Большинству из них все же удалось пересечь границу и вернуться домой, но есть 3-4%, которые наиболее уязвимы в отрасли. Они приехали в страну ни с чем, надеясь заработать немного денег. Сейчас они у друзей или живут на улице, мало кому удалось остаться в борделях.

Напомним, ранее стало известно, что Германия в апреле и мае впустит в страну около 40 тыс. сезонных работников из Восточной Европы, несмотря на пандемию коронавируса.