В Германии суд разрешил марксистско-ленинской партии установить памятник Ленину

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Мэрия выступила против подобного решения

В Германии административный суд разрешил марксистско-ленинской партии установить памятник Ленину и отменил запрет местных властей.

Об этом сообщает Rote Fahne News.

Как говорится в сообщении, мэрия заявила о своем несогласии с данной идеей из-за того, что памятник разместят вблизи исторического здания и он будет закрывать его.

Однако, суд постановил, что установка статуи не противоречит закону о защите архитектурного наследия.

В марксистско-ленинской партии отреагировали на положительное решение суда и отметили, что позицию мэрии расценивают как "истерический антикоммунизм".

Лидер партии добавила, что памятник торжественно откроют 14 марта, чтобы таким образом приурочить церемонию к 150-летию со дня рождения Ленина.

Также Габи Фехтнер пригласила мэра прийти поздравить новую достопримечательность города, "если он способен на самокритику".

Свою позицию высказал и депутат Бундестага от Партии свободных демократов Марко Бушманн, который в своем Twitter написал, что памятник Ленину является "статуей позора", поскольку советский лидер выступал за массовые убийства и создание тоталитарного режима.

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"Если вы хотите установить статую Ленина, то вам следует спросить себя, вы придерживаетесь, как и раньше, либерально-демократического базового порядка?", - отметил он.

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Напомним, ранее сообщалось, что памятник Ленину, который до декоммунизации находился в городе Сновск на Черниговщине, продали на аукционе через систему ProZorro за 375 тысяч гривен.