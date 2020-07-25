В Германии самолет влетел в жилой дом, есть погибшие

Авиакатастрофа в городе Везель Rheinische Post

Самолет влетел в квартиру и вызвал там пожар

В субботу, 25 июля, в городе Везель, что на на северо-западе Германии, легкий спортивный самолет модели TL 96 врезался в жилой дом и вызвал гибель людей. Об этом сообщает Rheinische Post.

"Небольшой самолет потерпел крушение в жилом районе города Везель в субботу днем. По предварительной информации, погибли трое человек, среди них двое мужчин, которые были в самолете", - говорится в сообщении.

Как отмечается, среди погибших – жительница квартиры на верхнем этаже многоквартирного дома. По предварительной информации, женщина скончалась от тяжелых ожоговых травм в машине скорой помощи по дороге в больницу.

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Кроме этого, еще двое человек получили ранения, однако медики оказали им медицинскую помощь. Позже в квартире нашли еще одного живого двухлетнего ребенка – дочь погибшей женщины.

К слову, в результате катастрофы в квартире произошел пожар, который впоследствии ликвидировали. Однако, помещение было полностью уничтожено.

Напомним, ранее в немецком Мюнхеберге сверхлегкий самолет врезался в башню аэропорта. В результате этого пострадали двое мужчин: 68-летний пилот и его 46-летний сын, которых доставили в больницу с серьезными повреждениями.