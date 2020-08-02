В Германии разбился самолет, есть погибший и пострадавший

Аэропорт Герингсдорф на острове Узедом spiegel.de

Самолет упал с высоты 40 метров над незастроенной территорией

В воскресенье, 2 августа, в Германии на острове Узедом разбился легкомоторный самолет Pilatus PC 2, в результате чего погиб пилот, а еще один пострадал. Об этом сообщает немецкое издание Spiegel.

Как отмечается, авария воздушного судна произошла утром на территории аэропорта Герингсдорф над незастроенной территорией. По предварительной информации, легкомоторный самолет упал на землю с высоты примерно 40 метров.

В результате погиб 57-летний пилот. Кроме этого, еще один человек, находившийся в самолете, получил серьезные травмы, с которыми его доставили в больницу на вертолете.

Впоследствии криминальная полиция и Федеральное бюро расследований авиационных происшествий в Брауншвейге начали расследование авиакатастрофы.

Новости по теме: В Лондоне экстренно приземлился самолет, который угрожали взорвать

Напомним, недавно в городе Везель, что на северо-западе Германии, легкий спортивный самолет модели TL 96 врезался в жилой дом и вызвал гибель как минимум трех человек.

Перед этим в немецком Мюнхеберге сверхлегкий самолет врезался в башню аэропорта. В результате этого пострадали двое мужчин: 68-летний пилот и его 46-летний сын, которых доставили в больницу с серьезными повреждениями.