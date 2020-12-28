В Германии работникам дома для пожилых людей ввели дозу вакцины в 5 раз сверх нормы

Первая пациентка в Германии получает прививку от COVID-19 DPA

От больших доз добровольцы не заболели

Во время кампании массовой вакцинации в Германии восьми работникам домов престарелых случайно дали дозу вакцины, которая в пять раз превышала обычную. Об этом сообщает ВВС.

Семь женщин и один мужчина в возрасте от 38 до 54 лет работают в доме для престарелых в городе Штральзунд на северо-востоке Германии.

Как отмечается, у четырех из них сейчас легкие симптомы гриппа, и они были госпитализированы для надзора. Пока ни у кого из восьми человек нет серьезных побочных эффектов.

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Институт Роберта Коха (RKI) сообщает, что с момента начала массовой вакцинации в Германии в воскресенье более 18 000 человек были вакцинированы вакциной Pfizer/BioNTech против Covid-19.

Приоритетными группами являются лица в возрасте 80 лет и старше и те, кто ухаживает за ними в домах престарелых и больницах.

BioNTech заявила, что на ранних этапах испытаний вакцины некоторые добровольцы получали до 100 микрограмм (мкг) препарата, тогда как 30 мкг - это нормальная доза. По словам компании, от больших доз добровольцы не заболели.

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Ранее сообщалось, что в Киеве или возле аэропорта "Борисполь" планируют создать специальный Центр длительного хранения вакцин от коронавируса в сверхнизких температурах.