В Германии рабочие отказались обслуживать самолет Лукашенко, – СМИ

Президент Беларуси Александр Лукашенко Фото из открытых источников

Сотрудники отложили гаечные ключи в знак протеста

Сотрудники немецкой компании Lufthansa Technik отказались подходить к самолету Александра Лукашенко, который пригнали в Германию на техобслуживание. Об этом сообщает Telegram-канал Nexta со ссылкой на письмо профсоюза компании.

Отмечается, что Боинг 737 с регистрационным номером EW-001PA, который по данным профсоюза принадлежит Лукашенко, приземлился 13 октября в аэропорту Фульсбюттель. Однако команда рабочих отложила гаечные ключи в сторону в знак протеста.

В профсоюзе компании опубликовали письмо, в котором сотрудники заявили о солидарности с белорусскими протестующими. "Это самолет того самого Лукашенко, который отдал приказ стрелять из боевого оружия в демонстрантов в Беларуси. Мы, профсоюзные активисты кампании Lufthansa Technik, не забываем нашу давнюю традицию международной солидарности и стоим бок о бок с белорусскими рабочими", – говорится в документе.

Кроме того, письмо содержит несколько требований к правительству Беларуси. "Мы требуем отставки Лукашенко и настоящих демократических выборов! Мы требуем освобождения всех политических заключенных и немедленного восстановления на работе тех коллег, которые потеряли работу! Мы требуем, чтобы все сотрудники могли свободно объединяться в независимые профсоюзы!" – написали в профсоюзе.

В то же время журналисты сообщают, что почти 31 год назад в компании Lufthansa Technik была похожая ситуация. Тогда глава Румынии Николае Чаушеску подавлял протесты рабочих, пока работники Lufthansa Technik должны были ремонтировать его самолет. В знак протеста работники также отложили в сторону гаечные ключи.

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Напомним, недавно лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская объявила ультиматум Александру Лукашенко. Тогда она заявила о планах объявить общенациональную забастовку.