В Германии подтвердили первый случай заражения хантавирусом

Хантавирус Charité

По словам медиков, людям хантавирус передается от крыс

В Германии врачи клиники "Шарите" подтвердили первый случай заражения хантавирусом в стране. Об этом сообщила пресс-служба заведения.

Отмечается, что больной оказалась жительница Нижней Саксонии, которую попала в больницу с почечной недостаточностью. После проведения дополнительных исследований у нее подтвердили наличие хантавируса.

Как сообщают врачи, хантавирус, или вирус Сеула, происходит из Азии и передается людям от крыс. Вероятно, в Европу болезнь была перенесена дикими грызунами на кораблях. Однако это первое зафиксированное заражение человека хантавирусом непосредственно в Германии, а не "завезенный" случай из-за рубежа.

Пациентка, попавшая в больницу, имеет домашнюю крысу, которая предположительно была импортирована из другой страны. После развития симптомов острой почечной недостаточности ее госпитализировали, однако вид выявленного хантавируса так и остается неизвестным.

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Напомним, в марте в китайской провинции Юньнань было зафиксирован первый случай смерти от хантавируса. Тогда местный житель скончался в общественном транспорте, который направлялся в другую провинцию.