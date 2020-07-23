Суд в Германии вынес приговор 93-летнему бывшему охраннику концлагеря Штуттгоф

Мужчину обвинили в пособничестве нацистам в 1944-1945 годах

Бывший охранник концлагеря Штуттгоф Бруно Д. DPA

Суд Гамбурга приговорил бывшего охранника концлагеря Штуттгоф к двум годам условного срока. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Отмечается, что 93-летнего мужчину признали виновным в причастности к 5232 убийствам и одной попытке убийства. Человек по имени Бруно Д. был охранником в концлагере возле Гданска с августа 1944 по апрель 1945 года. Его судили по законодательству в отношении несовершеннолетних, поскольку на момент службы ему было 17 лет.

Известно, что прокуратура требовала для подсудимого трех лет лишения свободы за пособничество в действиях нацистов. Защита требовала оправдания и уверял, что Бруно Д. был рядовым охранником и "просто стоял на вышке".

Кроме того, в судебном процессе приняли участие 35 бывших узников концлагеря, которым удалось выжить. Четверо из них лично давали показания в зале суда, а двое свидетельствовали с помощью видеосвязи.

Бывший охранник признал, что работал в концлагере, еще в октябре прошлого года. Однако, по его словам, это была принудительная служба, а не добровольная. Во время последнего слова Бруно Д. извинился перед теми, кто выжил в лагере, и родственниками жертв нацизма.

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