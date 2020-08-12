В Германии назвали "экспериментом на людях" регистрацию российской вакцины от коронавируса

Российская разработка должна была пройти все клинические испытания

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Руководители нескольких научно-медицинских ведомств Германии раскритиковали регистрацию в России вакцины от COVID-19. Об этом сообщает Deutsche Welle.

По словам Главы немецкой Федеральной врачебной палаты Клауса Райнгарда, одобрение вакцины без третьей фазы испытаний – это "рискованный эксперимент на людях", а Россия поступает безответственно, когда предлагает уже на этой стадий делать прививки целым группам населения.

В то же время, руководитель немецкого Института имени Пауля Эрлиха Клаус Чихутек заявил, что разработка российской вакцины имела низкий уровень прозрачности. Кроме того, он напомнил, что ВОЗ предостерегает от поспешной регистрации вакцин, поскольку необходимо тщательно пройти все этапы испытания и проверки.

В министерстве здравоохранения Германии сообщили, что в Европе для одобрения такой вакцины нужны достаточные свидетельства, подтверждающие ее эффективность и безопасность, а особое внимание уделяется клинической фазе испытаний.

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Напомним, вчера, 11 августа, президент РФ Владимир Путин заявил, что в России зарегистрировали первую в мире вакцину от коронавируса. Кроме того, Путин сообщил, что надеется на появление других вакцин от коронавируса в мире в ближайшее время.