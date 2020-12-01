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В Германии нашли способ обойти санкции против "Северного потока-2", - Bild

Санкции против "Северного потока-2", фото из открытых источников

В Германии могут создать специальный фонд, который поможет компаниям обойти санкции и завершить проект

В Германии могут создать специальный фонд, который поможет компаниям обойти санкции Соединенных Штатов Америки против газопровода "Северный поток-2". Благодаря этому немецкие компании не будут напрямую взаимодействовать с российской стороной, передает Bild.

Согласно сообщению, премьер земли Мекленбург-Передняя Померания Мануэла Швезиг планирует создать специальный фонд по защите климата. Этот фонд в дальнейшем будет классифицировать "Северный поток-2", как один из важнейших элементов защиты окружающей среды в регионе.

Данная организация должна послужить успешному завершению проекта. В частности, фонд создаст предприятие, продукты и услуги которого будут служить завершению строительства газопровода.

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Напомним, ранее палата представителей в Конгрессе США проголосовала за ужесточение санкций в отношении газопровода "Северный поток-2". Документ предусматривает введение санкций против иностранцев, способствующих продаже, аренде или предоставлению России судов для укладки труб, предназначенных для строительства газопроводов.

Впоследствии пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что страна все равно продолжит искать способ завершить строительство "Северного потока-2", несмотря на новые санкции США. 

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