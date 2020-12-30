В Германии намерены продлить карантин до конца января

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В случае продления ограничений будут закрыты все торговые точки

Ведомство федерального канцлера Германии и властей регионов намерено продлить существующие карантинные ограничения до 24 и 31 января. Об этом сообщает Bild.

В случае продления ограничений будут закрыты все торговые точки, кроме продовольственных, хозяйственных и других магазинов, которые продают жизненно необходимые товары.

Также будет запрещена работа парикмахерских, косметических, массажных и тату-салонов. Под запретом останется размещение в гостиницах в туристических целях.

Единства пока нет между правительством и регионами по вопросу работы школ. Ведомство канцлера настаивает на том, чтобы они оставались закрытыми, однако далеко не все федеральные земли поддерживают такую идею.

Кроме того, острые дискуссии ведутся на тему оказания помощи пострадавшим фирмам, прежде всего гостиницам.

Ранее сообщалось, что во время кампании массовой вакцинации в Германии восьми работникам домов престарелых случайно дали дозу вакцины, которая в пять раз превышала обычную.