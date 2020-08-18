В Германии начался громкий процесс о педофилии: Подозреваемых несколько тысяч

Подозреваемый в педофилии Йорг Л. AFP

По делу об интернет-сети педофилов проходят 87 человек, под подозрением еще 30 тыс. человек

В немецком Кельне начался процесс по громкому делу о педофилию. 43-летнего повара обвиняют в домогательствах к своей дочери и записи порно-видео. Об этом сообщает ВВС.

Согласно сообщению, в октябре 2019 года полиция провела рейд в доме Йорга Л. в городе Бергиш-Глдабах, неподалеку от Кельна. Правоохранители обнаружили вещественные доказательства, которые позволили привлечь к делу несколько десятков подозреваемых в просмотре детского порно.

Как отмечает следствие, фотографии и видео притязаний, которые сделал обвиняемый Йорг Л., посмотрели десятки тысяч людей - он распространял их через швейцарский сервис Threema, который позволяет обмениваться зашифрованными сообщениями.

Заседание суда, на котором будут допрашивать мужа и брать показания его жены, будет закрытым.

Сейчас по делу об интернет-сети педофилов проходят 87 подозреваемых из 16 регионов. Это крупнейшее расследование по делам о педофилии в истории послевоенной Германии.

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В результате следственных действий 50 детей в возрасте от 3 месяцев до 15 лет, которые стали жертвами домогательств, забрали из семей.

Трое следователей, работавших над делом, взяли больничный из-за психологической травмы, которую получили в результате просмотра фото и видео с несовершеннолетними детьми.

Следствие считает, что интернет-группа, где делились детским порно, насчитывала до 30 тыс. участников. В некоторых других чатах было до 1,8 тыс. пользователей, которые могли одновременно просматривать фото и видео.

В заключении следствия говорится, что Йорг Л. несколько раз виделся с другими участниками чата, и они сексуально домогались детей друг друга.

Добавим, в мае этого года участника чата, с которым встречался обвиняемый, приговорили к 10 годам тюрьмы за сексуальные домогательства.

Кроме того, 11 июня по обвинениям в педофилии арестовали 11 человек. Дело открыли после того, как в подвале в Мюнстере нашли фото- и видеоматериалы с детским порно. Следствие заявило, что по этому делу три жертвы - в возрасте 5, 10 и 12 лет.

Во время еще одного громкого расследования выяснилось, что несколько мужчин домагались детей на протяжении 20 лет на территории кемпинга в городе Люгде. Речь идет о нескольких случаях домогательств, которые происходили с 1998 по 2018 год. Жертвам на тот момент было от 3 до 14 лет.

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Напомним, в начале августа в Киеве "на горячем" разоблачили педофила: он занимался сексом с 13-летним подростком прямо в авто, припаркованном на улице Балукова.