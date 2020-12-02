В Германии лучшим дирижером 2020 года признали украинку

Оксана Лынив Facebook / Oksana Lyniv

Обладательницей награды стала Оксана Лынив

В Германии награду "Лучший дирижер 2020 года" получила украинка Оксана Лынив. Об этом сообщила сама Лынив в Фейсбук.

Отмечается, что жюри отметило постановку оперы Белы Бартока "Замок герцога Синяя Борода" в Баварской государственной опере. "Неожиданная для меня награда Oper!Awards от ведущих немецких критиков, основанная оперным журналом "Oper!Das Magazin". Ею в 20 различных категориях отмечаются музыкальные коллективы, оперные постановки и яркие театральные художники", – говорится в заметке.

Как сообщает Оксана Лынив, церемония награждения должна была состояться в Берлине, однако была перенесена в онлайн-формат из-за пандемии COVID-19. "Очень горда получить награду из рук самого известного музыкального журналиста Германии Мануэля Бруга и основателя награды доктора Ульриха Рунке", – поделилась впечатлениями дирижер.

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Напомним, недавно украинская певица Джамала похвасталась первой номинацией на премию "Грэмми". Она принимала участие в записи альбома саундтреков к фильму Netflix "Евровидение: История огненной саги", который оказался среди номинантов 2020 года.