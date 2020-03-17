В Германии COVID-19 обнаружили у главного претендента на лидерство в правящей партии

Фридрих Мерц Фото из открытых источников

По словам политика, сейчас он имеет только легкие симптомы заболевания

Главный претендент на лидерство в правящей партии Германии Фридрих Мец заразился коронавирусом. Об этом политик сообщил в Twitter.

По словам немецкого кандидата, он не имеет осложнений, а его состояние здоровья сейчас удовлетворительное.

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"Тест на коронавирус, который я провел в воскресенье, является положительным. Я буду под карантином дома до конца следующей недели. К счастью, у меня только легкие симптомы... Я четко придерживаюсь указаний управления здравоохранения", - говорится в публикации.

Ein am Sonntag bei mir durchgeführter #Corona-Test ist positiv. Ich werde bis Ende nächster Woche zuhause unter #Quarantäne stehen. Zum Glück habe ich nur leichte bis und mittlere Symptome, alle Termine sind abgesagt. Ich folge strikt den Anweisungen des Gesundheitsamtes. (FM) — Friedrich Merz (@_FriedrichMerz) March 17, 2020

Напомним, недавно в Польше приняли решение, что все министры правительства будут работать в карантинном режиме, поскольку у одного из их коллег обнаружили коронавирус COVID-19.