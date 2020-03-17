live
Новости » Мир Читати новину українською

В Германии COVID-19 обнаружили у главного претендента на лидерство в правящей партии

Фридрих Мерц Фото из открытых источников

По словам политика, сейчас он имеет только легкие симптомы заболевания

Главный претендент на лидерство в правящей партии Германии Фридрих Мец заразился коронавирусом. Об этом политик сообщил в Twitter.

По словам немецкого кандидата, он не имеет осложнений, а его состояние здоровья сейчас удовлетворительное.

Новости по теме: Меркель осталась без преемницы: Какие угрозы несет для Украины нестабильность политической ситуации в Германии

"Тест на коронавирус, который я провел в воскресенье, является положительным. Я буду под карантином дома до конца следующей недели. К счастью, у меня только легкие симптомы... Я четко придерживаюсь указаний управления здравоохранения", - говорится в публикации.

Напомним, недавно в Польше приняли решение, что все министры правительства будут работать в карантинном режиме, поскольку у одного из их коллег обнаружили коронавирус COVID-19.

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

Премьер Нидерландов посоветовал избегать рукопожатий и сразу пожал руку Коронавирус в Украине, призыв офицеров запаса и онлайн-больничные: Главное за 3 марта Дело МН17: На заседание не будут пускать людей с признаками простуды Евровидение-2020 могут отменить из-за коронавируса, - вирусолог
Loading...

программы канала ZIK

Срочно: Внеочередное заседание Верховной Рады | 17.03.20
Метро Киева, Харькова и Днепра прекращает работу. Внеочередное заседание ВРУ | Ток-шоу
Елена Бондаренко | Ток-шоу
Строгий режим или чрезвычайное положение в Украине? Что будет с валютой? | Ток-шоу
Обращение Зеленськогою. Чрезвычайное положение в Украине | Ток-шоу
Усиление ограничительных мер в Украине: Границы уже закрыты | Ток-шоу