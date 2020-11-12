В Гааге обстреляли посольство Саудовской Аравии

В Гааге обстреляли посольство Саудовской Аравии Фото из открытых источников

Полиция была поднята по тревоге незадолго до 6 утра

В ночь на четверг неизвестные обстреляли посольство Саудовской Аравии в Гааге. Об этом сообщает телерадиокомпания NOS.

Как отмечается, по меньшей мере двадцать пуль попали в окна и фасад здания на улице Конингиннеграхт. На улице обнаружили десятки гильз.

В результате обстрела никто не пострадал.

Полиция проводит следственные работы в здании посольства и вокруг него. О мотивах стрельбы правоохранители пока ничего не сообщают.

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Ранее сообщалось, что 27 августа, группа людей пыталась взять штурмом посольство Ливии в Беларуси, расположенное на улице Белорусской в Минске.