В Гааге начался судебный процесс по катастрофе МН17

Судно было сбито над неподконтрольной территорией Донбасса 17 июля 2014 года

AFP

Гаагский окружной суд начал рассмотрение дела о сбитии пассажирского самолета Boeing 777 "Малайзийских авиалиний" рейса МН17 в судебном комплексе "Схипхол". Об этом сообщает Радио Свобода.

Согласно сообщению, на борту самолета, выполнявшего рейс МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур и который был сбит над неподконтрольным украинскому правительству Донбассом 17 июля 2014 года, находились 283 пассажира и 15 членов экипажа, все они погибли.

Через пять лет, а именно 19 июня 2019 года, Международная совместная следственная группа назвала имена четырех подозреваемых, которых считают причастными к транспортировки и применения ракетного комплекса "Бук", из которого сбили самолет.

Этими людьми оказались трое россиян - эксминистр обороны группировки "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), полковник ГРУ Генерального штаба Вооруженных сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергей Дубинский; заместитель председателя "ИГРУ ДНР" Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко, который служил на стороне группировки "ДНР".

Напомним, во время судебного разбирательства в Гааге будет присутствовать украинская делегация, в которую вошли представитель Офиса генпрокурора (заместитель генпрокурор Гюндуз Мамедов), заместитель председателя Службы безопасности, посол Украины в Королевстве Нидерланды Всеволод Ченцов и заместитель директора департамента МИД по международному праву Оксана Золотарева.