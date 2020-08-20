В ФСБ заявили о задержании 7 человек за попытку похитить из РФ одного из главарей НВФ на Донбассе

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Впрочем, кого именно пытались похитить, не сообщается

Федеральная служба безопасности (ФСБ) задержала семерых человек за попытку похитить из России и вывезти в Украину одного из лидеров незаконных вооруженных формирований на Донбассе. Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу ФСБ.

Впрочем, кого именно планировали похитить, не сообщается. Известно лишь, что это гражданин России. По информации СК, 30 июля его выманили в Подмосковье и ударили электрошокером в автомобиле, но он смог убежать.

Возбуждено уголовное дело о покушении на похищение человека. Задержанным - это граждане России Макаров, Мищенко, Капкаева, Кормич, Пызин, Мороз и Долгов - предъявлено обвинение, они под стражей.

По данным ФСБ, организаторами похищения были граждане Украины Андрей Байдала и Игорь Мищенко, которые действовали по заданию Службы безопасности Украины (СБУ). В качестве исполнителей они якобы привлекли членов российской криминальной структуры, которые уже выполняли для них похожие поручения. В качестве вознаграждения исполнителям пообещали 200 тысяч долларов и заплатили аванс в 50 тысяч долларов, сообщила ФСБ.

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Напомним, ранее руководитель Офиса президента Андрей Ермак отказался комментировать информацию о якобы намерении украинских спецслужб провести спецоперацию по задержанию "вагнеровцев", но причастность украинцев к появлению российских наемников в Беларуси перед выборами отрицал.