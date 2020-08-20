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В ФСБ заявили о задержании 7 человек за попытку похитить из РФ одного из главарей НВФ на Донбассе

Фото из открытых источников

Впрочем, кого именно пытались похитить, не сообщается

Федеральная служба безопасности (ФСБ) задержала семерых человек за попытку похитить из России и вывезти в Украину одного из лидеров незаконных вооруженных формирований на Донбассе. Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу ФСБ.

Впрочем, кого именно планировали похитить, не сообщается. Известно лишь, что это гражданин России. По информации СК, 30 июля его выманили в Подмосковье и ударили электрошокером в автомобиле, но он смог убежать.

Возбуждено уголовное дело о покушении на похищение человека. Задержанным - это граждане России Макаров, Мищенко, Капкаева, Кормич, Пызин, Мороз и Долгов - предъявлено обвинение, они под стражей.

По данным ФСБ, организаторами похищения были граждане Украины Андрей Байдала и Игорь Мищенко, которые действовали по заданию Службы безопасности Украины (СБУ). В качестве исполнителей они якобы привлекли членов российской криминальной структуры, которые уже выполняли для них похожие поручения. В качестве вознаграждения исполнителям пообещали 200 тысяч долларов и заплатили аванс в 50 тысяч долларов, сообщила ФСБ.

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Напомним, ранее руководитель Офиса президента Андрей Ермак отказался комментировать информацию о якобы намерении украинских спецслужб провести спецоперацию по задержанию "вагнеровцев", но причастность украинцев к появлению российских наемников в Беларуси перед выборами отрицал. 

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