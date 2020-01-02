В Финляндии сообщили о первом побочном эффекте от вакцины против COVID-19

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Детали побочной реакции не раскрывают

В Финляндии зафиксировали первый случай побочного эффекта от вакцины против коронавирусной болезни COVID-19 производства компании Pfizer. Об этом сообщает Yle.fi.

Отмечается, что агентство по безопасности и развитию в области фармацевтики Fimea не разглашает детали сообщения о побочной реакции. Причиной этого называют сохранение конфиденциальности. В то же время детали о побочных эффектах обещают рассказать после получения хотя бы пяти сообщений о них.

В то же время власти считают появление побочной реакции естественным явлением из-за недавнего начала использования препарата. Впоследствии будут рассматриваться только заявки о серьезных последствиях. Известно, что в последние дни 2020 года в Финляндии вакцинировали медработников в пяти населенных пунктах.

Напомним, страны Европейского Союза 27 декабря, официально начали вакцинировать граждан от коронавирусной болезни COVID-19. Каждая из стран блока получила по 9750 доз вакцины.

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Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп заявил, что в 2021 году власти страны обеспечит все свое население вакциной от COVID-19, после чего начнутся массовые поставки препаратов в другие страны. Сами Штаты должны быть обеспечены вакциной в начале года.