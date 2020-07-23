В Евросоюзе считают маловероятным заключение с Британией новой торговой сделки

DW

Британия не желает идти на уступки по ключевым вопросам

Главный переговорщик Европейского Союза относительно Brexit Мишель Барнье сомневается, что с Великобританией удастся договориться о новой торговой сделке, поскольку последняя не желает идти на уступки по ключевым вопросам. Об этом пишет Euronews.

"Отказываясь согласиться на условия в части открытой и честной конкуренции и сбалансированного соглашения о рыбалке, Великобритания, на это время, делает заключения торговой сделки маловероятным", - сказал Барнье.

Он утверждает, что пока позиция Лондона не изменится, есть реальный риск того, что переговоры окажутся бесплодными и до конца 2020 года не будет заключена ни одна сделка.

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Напомним, накануне премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Российская Федерация не влияла на голосование о выходе из Европейского Союза Великобритании. По его словам, именно Британия ведет мир в предостережении о российском вмешательстве.