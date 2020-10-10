В Евросоюзе призвали Беларусь пустить в страну представителей ОБСЕ
Представители ОБСЕ должны посодействовать поискам путей выхода из кризиса
Высокий представитель ЕС Жозеп Боррель призвал власти Беларуси принять визит представителей ОБСЕ от Албании и Швеции для поиска мирных путей выхода из кризиса. Соответствующее заявление обнародовала пресс-служба Европейской службы внешних связей.
По словам Борреля, белорусские власти должны начать национальный диалог. "Высокий представитель ЕС призвал власти Беларуси начать инклюзивный национальный диалог. В этой связи он отметил поддержке со стороны ЕС предложения Албанского председательства ОБСЕ и будущего Шведского председательства ОБСЕ содействовать диалогу в Беларуси путем совместного визита, и призвал Беларусь принять это предложение", – говорится в заявлении.
Отмечается, что в ЕС ожидают прекращения насилия и репрессий против граждан со стороны белорусской власти, освобождение задержанных, уважение свободы слова и гражданского общества. При этом Боррель добавил, что ЕС имеет единую позицию относительно событий в Беларуси, а попытки нарушить это и навредить интересам отдельных стран блока не удадутся.
Напомним, 29 сентября Великобритания вместе с Канадой ввели санкции против Александра Лукашенко, его сына и других должностных лиц, чтобы таким образом поддержать демократические ценности и оказать давление на тех, кто отвечает за репрессии в Беларуси.
Позже представители Европейского союза согласовали введение санкций против официальных лиц Беларуси. 2 октября Европейский Союз официально опубликовал список чиновников Беларуси, попавших под санкции, однако Александра Лукашенко в нем нет.