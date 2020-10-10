В Евросоюзе призвали Беларусь пустить в страну представителей ОБСЕ

Жозеп Боррель Фото из открытых источников

Представители ОБСЕ должны посодействовать поискам путей выхода из кризиса

Высокий представитель ЕС Жозеп Боррель призвал власти Беларуси принять визит представителей ОБСЕ от Албании и Швеции для поиска мирных путей выхода из кризиса. Соответствующее заявление обнародовала пресс-служба Европейской службы внешних связей.

По словам Борреля, белорусские власти должны начать национальный диалог. "Высокий представитель ЕС призвал власти Беларуси начать инклюзивный национальный диалог. В этой связи он отметил поддержке со стороны ЕС предложения Албанского председательства ОБСЕ и будущего Шведского председательства ОБСЕ содействовать диалогу в Беларуси путем совместного визита, и призвал Беларусь принять это предложение", – говорится в заявлении.

Отмечается, что в ЕС ожидают прекращения насилия и репрессий против граждан со стороны белорусской власти, освобождение задержанных, уважение свободы слова и гражданского общества. При этом Боррель добавил, что ЕС имеет единую позицию относительно событий в Беларуси, а попытки нарушить это и навредить интересам отдельных стран блока не удадутся.

Напомним, 29 сентября Великобритания вместе с Канадой ввели санкции против Александра Лукашенко, его сына и других должностных лиц, чтобы таким образом поддержать демократические ценности и оказать давление на тех, кто отвечает за репрессии в Беларуси.

Позже представители Европейского союза согласовали введение санкций против официальных лиц Беларуси. 2 октября Европейский Союз официально опубликовал список чиновников Беларуси, попавших под санкции, однако Александра Лукашенко в нем нет.