live
Новости » Мир Читати новину українською

В Евросоюзе призвали Беларусь пустить в страну представителей ОБСЕ

Жозеп Боррель Фото из открытых источников

Представители ОБСЕ должны посодействовать поискам путей выхода из кризиса

Высокий представитель ЕС Жозеп Боррель призвал власти Беларуси принять визит представителей ОБСЕ от Албании и Швеции для поиска мирных путей выхода из кризиса. Соответствующее заявление обнародовала пресс-служба Европейской службы внешних связей.

По словам Борреля, белорусские власти должны начать национальный диалог. "Высокий представитель ЕС призвал власти Беларуси начать инклюзивный национальный диалог. В этой связи он отметил поддержке со стороны ЕС предложения Албанского председательства ОБСЕ и будущего Шведского председательства ОБСЕ содействовать диалогу в Беларуси путем совместного визита, и призвал Беларусь принять это предложение", – говорится в заявлении.

Отмечается, что в ЕС ожидают прекращения насилия и репрессий против граждан со стороны белорусской власти, освобождение задержанных, уважение свободы слова и гражданского общества. При этом Боррель добавил, что ЕС имеет единую позицию относительно событий в Беларуси, а попытки нарушить это и навредить интересам отдельных стран блока не удадутся.

Напомним, 29 сентября Великобритания вместе с Канадой ввели санкции против Александра Лукашенко, его сына и других должностных лиц, чтобы таким образом поддержать демократические ценности и оказать давление на тех, кто отвечает за репрессии в Беларуси.

Новости по теме: Евросоюз может утвердить санкции против Лукашенко уже в понедельник, - журналист

Позже представители Европейского союза согласовали введение санкций против официальных лиц Беларуси. 2 октября Европейский Союз официально опубликовал список чиновников Беларуси, попавших под санкции, однако Александра Лукашенко в нем нет.

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

"Слуга народа" заявил, что во власти ведут дискуссию о введении режима ЧП в Украине и переносе выборов из-за COVID-19 Незадолго до выборов в ЦИК выявили 34 случая коронавируса, 71 работник на больничном Борис Филатов побеждает на выборах мэра в Днепре уже в первом туре выборов, — опрос Четверть опрошенных жителей Херсонской области поддерживают ОПЗЖ на выборах в облсовет
Loading...

программы канала ZIK

Технология
Коронавирусные антирекорды. Ситуация на Донбассе. Убыточный
Выборы во время пандемии. Долго ли быть правительству Шмигаля? COVID-19 в Украине | Детали дня | 09.10.20
Предвыборные нарушения и гречкосейство. Путь к миру. Языковые дискуссии | Ток-шоу
Игорь Мосийчук | Ток-шоу
Анатолий Шарий | Ток-шоу