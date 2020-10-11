В Евросоюзе призвали Армению и Азербайджан прекратить огонь и вернуться к переговорам

Глава Европейского совета настаивает на скорейшем восстановлении диалога

Президент Европейского совета Шарль Мишель Фото из открытых источников

Президент Европейского совета Шарль Мишель призвал Армению и Азербайджан соблюдать договоренности по режиму прекращения огня в Нагорному Карабахе. Об этом он сообщил в Twitter.

По словам Мишеля, переговоры Баку и Еревана должны помочь деэскалации конфликта. "Гуманитарное прекращение огня между Арменией и Азербайджаном - важный шаг на пути к деэскалации. Я призываю стороны соблюдать режим прекращения огня и избегать дальнейшего насилия и создание опасности для мирных жителей", – написал Мишель.

Кроме того, в ЕС настаивают на скорейшем возобновлении диалога. "Переговоры немедленно должны возобновиться без предварительных условий", – добавил чиновник.

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Напомним, недавно в Москве министры иностранных дел Армении и Азербайджана договорились о перемирии между странами.

Однако на следующий день Министерство обороны Азербайджана заявило об интенсивных обстрелах в районе Нагорного Карабаха и уничтожения большого количества живой силы армянской армии.

Позже стороны обвинили друг друга в обстрелах и нарушении предварительных договоренностей.