В Евросоюзе ожидают одобрения вакцины Moderna до 6 января, - СМИ

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Европейское агентство проведет 8 января публичные сборы по вакцинам

Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA), вероятно, одобрит вакцину против коронавирусной инфекции Moderna до 6 января. Об этом пишет Politico.

В частности, Комитет по лекарственным средствам для человека (CHMP) EMA соберется в понедельник, 4 января, чтобы обсудить вакцину Moderna. Источник издания утверждает, что в случае, если комиссия придет к выводу, "будет разослан пресс-релиз как можно скорее после встречи".

"Заседание CHMP, намеченное на среду, 6 января, также все еще запланировано на случай, если комитет не примет решение сегодня", - рассказали в комитете.

В то же время Европейское агентство проведет 8 января публичное собрание, чтобы проинформировать граждан ЕС об оценке, одобрении и внедрении новых вакцин.

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Напомним, ранее индийский регулятор по контролю за медикаментами одобрил вакцину против коронавирусной болезни COVID-19 COVAXIN.