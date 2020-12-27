В Евросоюзе началась вакцинация против COVID-19

Yves Herman/​Reuters

Каждая из стран блока получила по 9 750 доз вакцины

Страны Европейского Союза сегодня, 27 декабря, официально начали вакцинировать граждан от коронавирусной болезни COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Еврокомиссии.

Отмечается, что прививки от коронавируса получат жители Германии, Франции, Испании, Австрии, Болгарии, Чехии, Испании и Италии. При этом вакцинация является добровольной и бесплатной.

Как известно, несколько стран ЕС начали вакцинацию еще вчера, 26 декабря, а вот в Бельгии, Люксембурге и Латвии прививки будут делать с понедельника, а в Ирландии – со вторника, 30 декабря. В то же время Нидерланды и Финляндия решили вакцинировать население с первой недели 2021 года.

Страны блока получили первые партии вакцины Pfizer/BioNTech в одинаковом количестве – по 9 750 доз, в независимости от численности населения. Поэтому сейчас каждое из государств ЕС сможет сделать прививки меньше, чем 5 тысячам граждан.

Среди первых получателей препарата преимущественно есть жители домов престарелых, а также медперсонал. Широкая вакцинация в ЕС будет стартовать не ранее 2021 года, когда страны будут иметь достаточный запас вакцин.

Напомним, вчера, 26 декабря, все страны-члены Европейского Союза получили вакцину против коронавирусной болезни COVID-19. В ЕС анонсировали получения большего количества препаратов после доказательства их безопасности и эффективности.