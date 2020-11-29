В Европейском уентробанке считают криптовалюту от Facebook новой угрозой для национальных валют

В ведомстве предполагают, что криптовалюта может поставить под угрозу монетарный суверенитет

Появление стейблкоина Libra от компании Facebook может нести угрозу для национальных валют. Об этом заявил член Управляющего совета Европейского центрального банка Фабио Панетта, передает "РБК".

По словам Панетты, после выпуска стейбкоина от социальной сети, который запланирован на январь 2021 года, ЕЦБ будет вынужден "заново изобретать суверенные деньги". "Libra может поставить под угрозу монетарный суверенитет. Это может произойти, если выпущенные корпорациями стейблкоини вытеснят фиатные валюты (ценность которых происходит от государственного приказа, – ред.) как платежное средство", – высказался представитель ЕЦБ.

Кроме того, он сообщил, что сейчас продолжаются эксперименты по выпуску цифрового евро. В частности, проверяется совместимость новой валюты с существующими расчетными услугами Центробанка, изучается взаимосвязь между DLT-технологиями и централизованными системами.

В то же время в ЕЦБ рассматривают возможность применения выделенных для оплаты блокчейнов с электронной идентификацией и оценивают функциональные возможности аппаратных устройств, которые могли бы обеспечить автономные и конфиденциальные транзакции.

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Напомним, недавно в СМИ появилась информация, что компания Facebook готовится уже в январе запустить собственную криптовалюту под названием Libra. По предварительным данным, запуск будет в ограниченном формате.