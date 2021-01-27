В Европе прекращают вакцинацию от коронавируса из-за недостатка препаратов

Вакцинация Фото из открытых источников

Временно приостановят делать прививки в Испании и Чехии

Ряд стран Европейского Союза вынуждены прекратить вакцинацию населения от коронавируса из-за недостатка препаратов. Об этом сообщают PTVE и CTK.

В частности, решение прекратить делать прививки приняли в Испании, в столичном регионе Мадрид. Однако, вице-председатель автономного сообщества Игнасио Агуада заверил, что люди, получившие первую дозу вакцины, смогут полностью вакцинироваться за счет имеющихся запасов.

"Если мы этого не сделаем, существует возможность мутации вируса, он приобретет резистентность, и борьба с пандемией станет более длительной", – пояснил ситуацию Агуада.

По предварительной информации, вакцинация от COVID-19 там будет прекращена со следующей недели.

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Кроме того, из-за недостатка препаратов оказалась под угрозой срыва вакцинация в Чехии. Министерство здравоохранения рекомендовало прекратить прививать население на определенный период. Отмечается, что вакцинация там будет прекращена с 27 января на две недели.

Минздрав Чехии связал ситуации в стране с невыполнением договорных обязательств компании Pfizer. Однако, в ведомстве отметили, что вакцинировать продолжат лишь тех, кто уже получил первую дозу вакцины.

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Напомним, недавно американская компания Pfizer предупредила о временном сокращении поставок своей вакцины против коронавируса COVID-19 в страны Европы и в Норвегию в связи с "модернизацией мощностей компании".