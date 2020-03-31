В Европе наименьшей жертвой COVID-19 стала 12-летняя девочка из Бельгии

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В общем в Бельгии умерло 705 человек

В Бельгии от коронавируса умерла 12-летняя девочка, которая стала самой молодой жертвой коронавирусной инфекции COVID-19 в Европе, передает Le Soir.

По последним данным Министерства здравоохранения Бельгии, всего в стране подтверждено 12 775 случаев COVID-19, из них 876 зафиксированных заболеваний только за минувшие сутки, 30 марта.

Также сообщается, что в стране умерло 705 человек, из них 94 пациента за прошедший день.

В то же время, смогли вылечиться 1 696 человек.

Среди жертв инфекции оказалась несовершеннолетний ребенок.

"Это очень редкое событие, оно очень огорчило нас", - сказал вирусолог Эммануель Андре.

Отмечается, что наибольшее количество заболеваний зафиксировано в регионе Фландрия - 7 531 (59%), Валлонии - 3 554 (28%), и в Брюсселе - 1 452 (11%).

Напомним, по состоянию на утро, 31 марта, в мире зафиксировано 786 228 случаев заражения коронавирусом COVID-19. С начала распространения инфекции подтвердили 37 820 летальных случаев, 166 041 человек смог излечиться.