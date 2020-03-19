В Европарламенте состоится экстренное заседание с дистанционным голосованием

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Европейский парламент выполняет и будет продолжать выполнять свой долг, отметил Дэвид Сассолі

По итогам видеоконференции с участием лидеров политических групп президент Европарламента Дэвид Сассоли объявил о созыве 26 марта первого в истории пленарного заседания Европарламента, во время которого депутаты будут голосовать дистанционно. Об этом сообщает пресс-служба Европарламента.

"Европейский парламент выполняет и будет продолжать выполнять свои обязанности. Парламент должен оставаться открытым, поскольку демократия не может быть остановлена этим вирусом… По этой причине я решил созвать чрезвычайное пленарное заседание в четверг, 26 марта, с целью принятия чрезвычайных мер, которые были представлены Европейской комиссией. Это будет первое пленарное заседание, во время которого мы будем использовать дистанционную систему голосования. У связи с этой чрезвычайной ситуацией, мы должны использовать все средства, которые есть в нашем распоряжении", - отметил Сассоли.

Он сообщил, что Европейский центральный банк, на призыв Европарламента, согласовал мобилизацию 750 миллиардов евро для мероприятий Еврокомиссии и стран-членов в борьбе с вирусом. Еще 500 миллиардов евро могут быть мобилизованы через Европейский механизм стабильности.

Очевидно, такие предложения будут обсуждаться во время чрезвычайной сессии Европарламента.

Согласно данным, в мире всего зарегистрировано 218 815 случаев инфицирования, среди них - 8810 смертей и 84 114 человек, которые преодолели болезнь.

Как известно, от вируса в мире вилікувалось более 84 тысяч человек.