В Европарламенте обнаружили сотни случаев коронавируса

Здание Европарламента Фото из открытых источников

С таким заявлением президенту Европарламента пришлось выступить, когда депутаты начали жаловаться, что не получают свои суточные

Президент Европейского парламента Давид Сассоли заявил, что в Европарламенте диагностированы сотни случаев заболевания COVID-19. Об этом сообщает EUobserver.

"Сотни случаев COVID-19 были обнаружены в парламенте за последние недели", - сказал он в среду.

Сассоли был вынужден выступить с этим заявлением после жалоб на то, что депутаты Европарламента больше не могут получать свои суточные в размере 323 евро после того, как парламент был частично закрыт из-за коронавирусного кризиса.

Европарламент осуществляет фиксированную выплату в размере 323 евро в день для покрытия затрат, которые члены ЕП несут в периоды парламентской деятельности - при условии, что они подтвердят свое присутствие, зарегистрировавшись.

В основном эти средства предназначены для покрытия расходов на проживание в течение каждого рабочего дня в Брюсселе или Страсбурге.

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Ранее сообщалось, что за последние сутки в Украине зафиксировано 11 057 новых случаев COVID-19 (среди них 428 детей и 564 медработника), смогли выздороветь 6235 пациентов, а жертвами болезни стали 198 человек.