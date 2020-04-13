В Еврокомиссии сообщили о первой смерти сотрудника от коронавирус

REUTERS

Это первый случай смерти от коронавирус среди сотрудников Еврокомиссии

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что от коронавирус умер сотрудник генерального директората Европейской комиссии по исследованиям и инновациям. Об этом она написала в Twitter.

Это первый случай смерти от коронавирус среди сотрудников Еврокомиссии.

"Я с глубокой скорбью сообщаю о смерти в воскресенье преданного работника Еврокомиссии, который заразился коронавирусом. Я приношу мои искренние соболезнования его семье, мои мысли также с его коллегами из Европейского совета по научным исследованиям и генерального директората по научным исследованиям", - сказано в сообщении.

Напомним, по состоянию на 13 апреля во всем мире коронавирус обнаружен у 1 872 073 лиц, 441 820 пациентов выздоровел.

Сейчас в Украине 3102 лабораторно подтвержденные случаи COVID-19, из них 93 летальные, 97 пациентов выздоровели.