В Эстонии смягчают карантин, разрешается принимать клиентов в заведениях

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Также разрешается работа музеев и выставочных залов при заполняемости на 50%

В Эстонии запланировали смягчение карантина с 18 января. Это коснется работы заведений общественного питания, занятий и работы. Об этом сообщает Delfi.

С понедельника ресторанам и кафе разрешается работать в режиме приема клиентов с 6:00 до 19:00, и они могут заполнять помещение на 25% при соблюдении правила 2+2 (кроме семей). Отпускать еду навынос можно круглосуточно.

Разрешается работа музеев и выставочных залов при заполняемости на 50%. На открытом воздухе можно собирать посетителей в группы до 10 человек.

Остается требование на ношение масок в помещениях. Исключения для детей младше 12 лет

Кроме этого частично разрешаются индивидуальные занятия спортом в помещениях в уездах Харьюмаа и Ида-Вирумаа. В группах до 10 человек можно заниматься в других уездах в помещениях, а на открытом воздухе - до 24 человек.

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Напомним, правительство Эстонии приняло решение дарить по две защитные маски многократного использования гражданам с низкими доходами, чтобы они могли соблюдать новые общегосударственные карантинные ограничения.