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В Эстонии объявили о начале экономического кризиса в стране

ERR

По словам Мартина Хельме, такой плохой "видимости", как сейчас в экономике, в Европе никогда не было

Министр финансов Эстонии Мартин Хельме заявил, что в стране начался экономический кризис. Об этом сообщает национальная телерадиовещательная компания ERR.

Глава ведомства отметил, что теперь вопрос теперь заключается в том, как свести к минимуму последствия кризиса в стране.

"Цифры показывают, что такого резкого падения не было с 2008 года. И это будет иметь последствия в реальной жизни. Балансы предприятий резко сократятся, а банки начнут отзывать кредиты или требовать дополнительное обеспечение. Предприятия, которые финансируют себя выпуском облигаций, более не смогут это делать", - пояснил Хельме.

По его словам, такой плохой "видимости", как сейчас в экономике, в Европе никогда не было.

"Мы видим, что все произошло в течение двух месяцев, в европейском контексте - двух недель. Первый вывод - такой плохой "видимости", как сейчас в экономике, у нас никогда не было. Мы не имеем возможности прогнозировать, что будет через две недели, через два месяца", - сказал Хельме.

Напомним, ранее министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов заявил, что без программы сотрудничества с Международным валютным фондом в Украине наступил бы экономический кризис.

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