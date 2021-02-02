В ЕС сделали более жесткими ограничения на въезд в Шенгенскую зону

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Ужесточили требования и для необходимых поездок

Европейский Союз пересмотрел ограничения на въезд в Шенгенскую зону из третьих стран, после чего критерии для открытия границ стали жестче. Об этом сообщает DW.

Согласно сообщению, рекомендации предусматривают новые условия для открытия границ Евросоюза с третьей страной для любых поездок, включительно с туристическими.

Теперь этой стране надо выполнить ряд критериев:

количество новых случаев COVID-19 не должно превышать 25 на 100 тысяч населения в течение последних 14 дней;

количество новых случаев заболевания за последние две недели должно сокращаться или оставаться стабильным по сравнению с предыдущим 14-дневным периодом.

страна должна проводить более 300 тестов на 100 тысяч населения в течение семи дней, а количество положительных тестов на коронавирус за последние семь дней не должно превышать 4%.

Кроме этого, во внимание будут брать наличие или отсутствие различных мутаций коронавируса.

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Как отмечается, теперь учитывая эти критерии Совет ЕС обновлять список государств, для граждан которых границы Шенгенской зоны будут открытыми. Последний раз перечень просматривали 28 января, в него попали только семь стран: Австралия, Новая Зеландия, Руанда, Сингапур, Южная Корея, Таиланд и Китай.

Следует отметить, что как и ранее разрешенными останутся так называемые необходимые поездки, однако введены дополнительные ограничения. Это означает, что на территорию Шенгена пускают граждан и резидентов стран ЕС, а также, например, работников транспорта или дипломатов.

Отныне для въезда потребуют отрицательный ПЦР-тест, который был сделан в течение 72-х часов до въезда на территорию Шенгена. Не будет распространяться это правило только на работников транспорта, например водителей. Также страны могут по своему усмотрению применять дополнительные ограничения после приезда - карантин, самоизоляцию или дополнительное тестирование на коронавирус.

В то же время рекомендации предусматривают и возможность ограничить категории людей, имеющих право на необходимые поездки. Это будет касаться прежде всего тех третьих стран, где эпидемиологическая ситуация быстро ухудшается, в частности из-за распространения новых вариантов коронавируса.

Напомним, ранее Совет Европейского Союза внес изменения в рекомендации по скоординированного подхода к ограничению свободного передвижения в ответ на пандемию COVID-19, добавив новую категорию ограничений - темно-красную зону карантина.