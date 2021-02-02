В ЕС сделали более жесткими ограничения на въезд в Шенгенскую зону
Ужесточили требования и для необходимых поездок
Европейский Союз пересмотрел ограничения на въезд в Шенгенскую зону из третьих стран, после чего критерии для открытия границ стали жестче. Об этом сообщает DW.
Согласно сообщению, рекомендации предусматривают новые условия для открытия границ Евросоюза с третьей страной для любых поездок, включительно с туристическими.
Теперь этой стране надо выполнить ряд критериев:
- количество новых случаев COVID-19 не должно превышать 25 на 100 тысяч населения в течение последних 14 дней;
- количество новых случаев заболевания за последние две недели должно сокращаться или оставаться стабильным по сравнению с предыдущим 14-дневным периодом.
- страна должна проводить более 300 тестов на 100 тысяч населения в течение семи дней, а количество положительных тестов на коронавирус за последние семь дней не должно превышать 4%.
Кроме этого, во внимание будут брать наличие или отсутствие различных мутаций коронавируса.
Как отмечается, теперь учитывая эти критерии Совет ЕС обновлять список государств, для граждан которых границы Шенгенской зоны будут открытыми. Последний раз перечень просматривали 28 января, в него попали только семь стран: Австралия, Новая Зеландия, Руанда, Сингапур, Южная Корея, Таиланд и Китай.
Следует отметить, что как и ранее разрешенными останутся так называемые необходимые поездки, однако введены дополнительные ограничения. Это означает, что на территорию Шенгена пускают граждан и резидентов стран ЕС, а также, например, работников транспорта или дипломатов.
Отныне для въезда потребуют отрицательный ПЦР-тест, который был сделан в течение 72-х часов до въезда на территорию Шенгена. Не будет распространяться это правило только на работников транспорта, например водителей. Также страны могут по своему усмотрению применять дополнительные ограничения после приезда - карантин, самоизоляцию или дополнительное тестирование на коронавирус.
В то же время рекомендации предусматривают и возможность ограничить категории людей, имеющих право на необходимые поездки. Это будет касаться прежде всего тех третьих стран, где эпидемиологическая ситуация быстро ухудшается, в частности из-за распространения новых вариантов коронавируса.
Напомним, ранее Совет Европейского Союза внес изменения в рекомендации по скоординированного подхода к ограничению свободного передвижения в ответ на пандемию COVID-19, добавив новую категорию ограничений - темно-красную зону карантина.