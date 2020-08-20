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В ЕС призвали наказать виновных в возможном отравлении Навального

Соответствующее заявление сделал верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель

В случае подтверждения информации об отравлении оппозиционного российского политика Алексея Навального Евросоюз потребует привлечения виновных к ответственности. Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель в Twitter.

"Обеспокоен слышать о вероятном отравлении Алексея Навального. Если это будет подтверждено, виновные должны быть привлечены к ответственности", - написал Боррель.

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Напомним, ранее сообщалось, что российского оппозиционера Алексея Навального экстренно госпитализировали предварительно с отравлением. Политику стало плохо на борту самолета, который экстренно приземлился в городе Омск.

По словам пресс-секретаря Навального Киры Ярмыш, политик успел утром выпить только черный чай и уже через несколько часов начал чувствовать себя плохо.

По информации издания "Тайга.инфо", Навальный несколько дней находился в регионах Сибири. Сначала он приехал в Новосибирск, где, по информации издания, мог собирать материал для нового расследования, а также встретился с волонтерами. Затем политик отправился в Томск.

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